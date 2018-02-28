Сопротивляющийся Африн: курды 40 дней держат оборону

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Операция вооруженных сил Турции в сирийском Африне продолжается уже почти шесть недель, однако курдское население региона и YPG (силы самообороны курдов) не собираются сдавать позиции и продолжают бороться за свою землю — ничего другого им не остается, рассказал РИА Новости сопредседатель комитета по связям с общественностью в Федерации северной Сирии (Рожава) Гариб Хусо.

О начале операции "Оливковая ветвь" генштаб ВС Турции объявил 20 января. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Дух сопротивления



"Несмотря на мощь и военное оснащение, которым обладает Турция, уже 40 дней курды и YPG не сдаются, продолжают бороться и не позволяют турецким силам пройти к центру. Африн показывает мощное сопротивление. Для Турции Африн — это всего лишь маленькая деревня. Тем не менее, операцию не удалось завершить до сих пор", — заметил Хусо.

Согласно последним данным, жертвами операции стали свыше 180 мирных жителей, еще около 560 получили ранения. Сам Хусо и его семья живут в Африне и являются последователями езидизма. Хусо опасается, что его общество, в котором уживаются разные этносы и религии, находится на грани развала.

"До этой атаки все национальности и конфессии жили в Африне мирно. Разрушенное здание может быть восстановлено, а вот разрушенное общество — нет. Нам ничего не остается, кроме как сражаться и сопротивляться до конца. У нас нет выбора, даже если нам приходится сталкиваться с таким сильным членом НАТО", — пояснил он.

По словам Хусо, живущие в Африне езиды опасаются преследования со стороны турецких сил. Многие уже покинули родные дома.

Разные полюса



Турция не раз повторяла, что борется с терроризмом в Сирии, будучи членом НАТО и частью международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Альянс призвал Анкару воздерживаться от непропорционального применения силы, однако не высказал каких-либо возражений против ее действий на севере Сирии.

Дамаск, в свою очередь, назвал действия Турции "агрессией" и "оккупацией". Сирийское правительство указало на то, что присутствие военных сил другого государства на территории САР без ее одобрения противоречит нормам международного законодательства.

"Турция действует в кооперации с террористическими группировками, все знают об этом. Их совместные силы атакуют и оккупируют сирийские территории. Никто не видит турецких флагов в Африне. Это оккупация", — заявил Хусо.

По его словам, курды в Африне считают, что Россия могла бы повлиять на события в регионе. Как ранее заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов, в случае необходимости Россия готова оказать посреднические услуги по урегулированию ситуации. При этом Москва никому не навязывает свою роль.

Следующая фаза



Покуда международное сообщество пытается обособиться от ситуации в Африне, сирийское правительство и курды оказались "в одной лодке". В середине февраля Дамаск и курды достигли договоренности о прибытии сирийских войск на границу с Турцией в районе Африна. Позже в YPG подтвердили информацию о прибытии сирийского ополчения в Африн для совместной защиты сирийской территории.

Однако уже скоро может начаться новая фаза противостояния. В понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие силы вводят в сирийский Африн армейский и полицейский спецназ с целью "успешного завершения операции и защиты мирных жителей".

"Турция постоянно направляет новые силы и спецподразделения в Африн", — заявил Хусо. Тем не менее, жители Африна не бегут — им просто некуда бежать, считает он. Единственный доступный им вариант — прятаться и бороться до конца.