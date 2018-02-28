В Минобороны назвали заявление о применении Дамаском химоружия фарсом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал фарсом заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона о применении Дамаском химоружия в Восточной Гуте, подчеркнув, что представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, не нашли доказательств его использования.

Ранее Джонсон заявил, что "его страна может начать наносить удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения".

"Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном как мантра заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения на этот раз в Восточной Гуте давно превратились в пошлый фарс. Особо обращает на себя внимание риторика этих разгневанных обличителей из Великобритании и США", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что вместо фактов упоминается про какие-то "поступающие сообщения": "не договаривая при этом, что эти "сообщения" о якобы применении "химоружия" готовятся и распространяются в соцсетях ими же созданными пропагандистскими конторами".

"А именно лондонской "Обсерваторией прав человека в Сирии" и "Сирийско-американским медицинским обществом", расположенном в американском штате Иллинойс", — добавил Конашенков.

Официальный представитель МО РФ отметил, что "находящиеся в Дамаске представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, еще ни разу не нашли доказательств правдивости этих "сообщений".

"Попытки же запечатлеть позже эти вбросы на видео, созданными Лондоном и содержащимися на средства британского бюджета мошенниками из "Белых касок", и вовсе прискорбны. Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы "мирные жители", лишь усугубляют фальшивость сообщений о применении "химоружия", — продолжил Конашенков.

Представитель российского военного ведомства отметил, что что до сих пор никто так и не смог внятно ответить – "где же были британские "белокасочники" и американские "врачи" во время ковровых бомбардировок международной коалицией Ракки и Мосула?".

"За последние 15 лет со времен американско-британской операции 2003 года по уничтожению Ирака, тоже начинавшейся с обвинений в применении химоружия, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, похоже, не могут выдумать ничего нового для оправдания своей агрессии против суверенных стран. Только тогда главными доказательствами была пробирка с белым порошком главы госдепа США Колина Пауэлла и фальшивый доклад британских спецслужб, поддержанный премьером Великобритании Тони Блейром", — напомнил Конашенков.

Он подчеркнул, что по итогам агрессии 2003 года в Ираке ни одного доказательства наличия химоружия там найдено не было, а все представленные тогда факты наличия химоружия в Ираке официально были признаны ложными.

"В результате оба политика с позором завершили свою карьеру, а разрушенный Ирак превратился в логово международного терроризма и местом зарождения ИГ*. Нынешним обвинителям "применения химоружия" в Сирии всегда нужно об этом помнить, прежде чем в очередной раз угрожать кому-то бомбардировками", — заключил представитель МО РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.