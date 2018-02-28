В Минобороны назвали заявление о применении Дамаском химоружия фарсом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал фарсом заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона о применении Дамаском химоружия в Восточной Гуте, подчеркнув, что представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, не нашли доказательств его использования.
"Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном как мантра заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения на этот раз в Восточной Гуте давно превратились в пошлый фарс. Особо обращает на себя внимание риторика этих разгневанных обличителей из Великобритании и США", — сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что вместо фактов упоминается про какие-то "поступающие сообщения": "не договаривая при этом, что эти "сообщения" о якобы применении "химоружия" готовятся и распространяются в соцсетях ими же созданными пропагандистскими конторами".
Официальный представитель МО РФ отметил, что "находящиеся в Дамаске представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, еще ни разу не нашли доказательств правдивости этих "сообщений".
"Попытки же запечатлеть позже эти вбросы на видео, созданными Лондоном и содержащимися на средства британского бюджета мошенниками из "Белых касок", и вовсе прискорбны. Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы "мирные жители", лишь усугубляют фальшивость сообщений о применении "химоружия", — продолжил Конашенков.
Представитель российского военного ведомства отметил, что что до сих пор никто так и не смог внятно ответить – "где же были британские "белокасочники" и американские "врачи" во время ковровых бомбардировок международной коалицией Ракки и Мосула?".
Он подчеркнул, что по итогам агрессии 2003 года в Ираке ни одного доказательства наличия химоружия там найдено не было, а все представленные тогда факты наличия химоружия в Ираке официально были признаны ложными.
"В результате оба политика с позором завершили свою карьеру, а разрушенный Ирак превратился в логово международного терроризма и местом зарождения ИГ*. Нынешним обвинителям "применения химоружия" в Сирии всегда нужно об этом помнить, прежде чем в очередной раз угрожать кому-то бомбардировками", — заключил представитель МО РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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