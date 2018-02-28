Богданов и генсек ЛАГ обсудили ситуацию в Восточной Гуте

КАИР, 28 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в среду обсудили выполнение резолюции Совбеза ООН, предусматривающей прекращение боестолкновений в Восточной Гуте, об этом сообщает пресс-служба региональной организации.

Встреча прошла в штаб-квартире ЛАГ в Каире.

"Встреча между Абуль Гейтом и Богдановым также затронула все актуальные региональные проблемы, в частности, ситуацию в Восточной Гуте и необходимость выполнения резолюции Совбеза ООН 2401 от 24 февраля, требующей установления перемирия на сирийской земле сроком на 30 дней", — приводится в заявлении организации.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00.