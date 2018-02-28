Замглавы МИД обсудил с генсеком ЛАГ сирийское урегулирование

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился в Каире с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль-Гейтом, обсуждалась ситуация в Сирии сообщил МИД РФ.

"Особый акцент был сделан на проблематике сирийского урегулирования. Богданов проинформировал генсекретаря ЛАГ об итогах состоявшегося в Сочи 30 января конгресса сирийского национального диалога, призванного способствовать усилиям по достижению всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии при ведущей роли ООН и на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, было уделено внимание проблематике палестино-израильского урегулирования.

"С российской стороны была отмечена необходимость активного задействования потенциала ближневосточного "квартета" международных посредников в целях возобновления переговоров между израильтянами и палестинцами на основе соответствующих резолюций СБ ООН и Арабской мирной инициативы, предусматривающих создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и его мирное сосуществование с Израилем", — сообщил МИД.

С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее расширение взаимодействия России с ЛАГ, в том числе в контексте подготовки очередной, пятой сессии российско-арабского форума сотрудничества, а также в связи с предстоящим в скором времени в Эр-Рияде очередным общеарабским саммитом.

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