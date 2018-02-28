Лавров: ситуация в Сирии стала хуже для террористов

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает, что ситуация в Сирии стала хуже для мирных жителей, она стала хуже для террористов.

"Я не думаю, что ситуация ухудшатся. Она ухудшается для террористов из "Джебхат ан-Нусры*", (запрещенная в РФ террористическая группировка), которых американская коалиция намеренно или ненамеренно постоянно щадила. Это вопрос мы поднимали с Вашингтоном много раз, но не получили ответа, внушающего доверие. Совершенно ясно, что до тех пор, пока терроризм заявляет о себе в Сирии, он должен быть полностью уничтожен. Это то, что говорят США и другие коллеги, которые присутствуют в Сирии — по приглашению правительства или нет", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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