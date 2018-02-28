Россия готова обсуждать варианты вывода террористов из Восточной Гуты

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Москва не будет возражать, если будет достигнута договорённость о выводе террористов, в том числе, боевиков "Джебхат Ан-Нусры"* (запрещена в РФ) из Восточной Гуты, готова обсуждать варианты, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы на самые разные развязки. Мы применяли метод добровольного вывода боевиков с семьями, когда решалась проблема освобождения Восточного Алеппо. Мы будем готовы обсуждать любые варианты, которые позволят нейтрализовать террористов, прекратить их деятельность. Если куда-то их можно будет вывести, мы лично возражать не будем, но это все надо обсуждать. Будем готовы обсуждать любые варианты, которые, прежде всего, позволят спасти человеческие жизни", — заявил он.

"Если наши ооновские коллеги или те, кто влияет на "Джебхат ан-Нусру"*, договорятся о возможности ее ухода оттуда, я думаю, что мы не буем возражать", — добавил министр.

Пригород Дамаска, Восточная Гута, остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш Аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат-ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели из-за участившихся обстрелов Дамаска со стороны незаконных вооруженных формирований, в ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненных. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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