Обстрелы помешали более 300 жителям Восточной Гуты выйти к гумкоридору

ДАМАСК, 28 фев — РИА Новости. Группа из более 300 мирных граждан собралась у гуманитарного коридора в Восточной Гуте, но они не смогли пройти в направлении населенного пункта Мухайам Аль-Вафидин из-за минометных обстрелов террористов, сообщил российским журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-майор Владимир Золотухин.

"По поступившим несколько часов назад данным, на северо-восточной окраине Думы с утра собралось более 300 жителей, которые не смогли выйти к гуманитарному коридору из-за обстрелов боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"* (запрещена в РФ — ред.)", — сказал он.

С начала действия "гуманитарной паузы" пункт прохода был дважды обстрелян из минометов. Огонь вёлся из района Хауш-Мубарака.

"К счастью, пострадавших нет", — сказал Золотухин.

По словам генерал-майора, военнослужащие российского центра примирения совместно с представителями сирийских властей находятся на своих местах в постоянной готовности к началу приема и оказанию необходимой помощи всем мирным жителям Восточной Гуты.

"Сегодня с 9.00 до 14.00 вступила в действие вторая "гуманитарная пауза". Здесь, в Мухайям аль-Вафедине, где оборудован гуманитарный коридор, все готово для приема мирных жителей, в том числе для эвакуации раненых и больных из Восточной Гуты. Все мирные жители и больные будут перевозиться находящимися здесь автобусами в находящийся в шести километрах к северо-востоку пункт приема Эд-Дуар", — добавил Золотухин.

В Эд-Дуар развернут медицинский пункт, а также пункт раздачи горячего питания. Планируется при необходимости эвакуация людей с тяжелыми заболеваниями и раненых в ближайшие государственные медучреждения, для чего организовано дежурство шести бригад скорой помощи.

"Пока обстановка в районе гуманитарного коридора продолжает оставаться напряженной", — заключил Золотухин.

*Террористическая организация, запрещенная в России