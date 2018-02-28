Обстрелы помешали более 300 жителям Восточной Гуты выйти к гумкоридору

ДАМАСК, 28 фев — РИА Новости. Группа из более 300 мирных граждан собралась у гуманитарного коридора в Восточной Гуте, но они не смогли пройти в направлении населенного пункта Мухайам Аль-Вафидин из-за минометных обстрелов террористов, сообщил российским журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-майор Владимир Золотухин.
"По поступившим несколько часов назад данным, на северо-восточной окраине Думы с утра собралось более 300 жителей, которые не смогли выйти к гуманитарному коридору из-за обстрелов боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"* (запрещена в РФ — ред.)", — сказал он.
С начала действия "гуманитарной паузы" пункт прохода был дважды обстрелян из минометов. Огонь вёлся из района Хауш-Мубарака.
"К счастью, пострадавших нет", — сказал Золотухин.
По словам генерал-майора, военнослужащие российского центра примирения совместно с представителями сирийских властей находятся на своих местах в постоянной готовности к началу приема и оказанию необходимой помощи всем мирным жителям Восточной Гуты.
В Эд-Дуар развернут медицинский пункт, а также пункт раздачи горячего питания. Планируется при необходимости эвакуация людей с тяжелыми заболеваниями и раненых в ближайшие государственные медучреждения, для чего организовано дежурство шести бригад скорой помощи.
"Пока обстановка в районе гуманитарного коридора продолжает оставаться напряженной", — заключил Золотухин.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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