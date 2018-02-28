США в сфере химоружия выдвигают абсурдные претензии к Сирии, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. США в вопросе химического оружия выдвигают абсурдные претензии к правительству Сирии и используют их как инструмент антисирийской геополитической инженерии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Россия, в отличие от США, полностью уничтожила свой запас боевых отравляющих веществ.
"В то же время складывается парадоксальная ситуация, когда США — один из ключевых участников КЗХО, в свое время настоявший на принятии глобального юридического обязательства уничтожить химоружие до 2007 года, сегодня сохраняет крупнейший в мире арсенал этого ОМУ, и перспективы его ликвидации остаются туманными. Параллельно Вашингтон, цитируя специалистов по фейковым сенсациям, типа полностью дискредитированных "Белых касок", выдвигает абсурдные претензии к правительству Сирии, которое в сложнейших условиях борьбы с международным терроризмом уничтожило свои запасы химоружия под строжайшим международным контролем в ответ на совместную инициативу Москвы и Вашингтона и продолжает сотрудничать с секретариатом ОЗХО", — добавил министр.
Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.
В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.
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