США в сфере химоружия выдвигают абсурдные претензии к Сирии, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. США в вопросе химического оружия выдвигают абсурдные претензии к правительству Сирии и используют их как инструмент антисирийской геополитической инженерии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"США и их союзники цинично используют голословные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии", — заявил Лавров, выступая на сессии конференции по разоружению в Женеве.

Лавров напомнил, что Россия, в отличие от США, полностью уничтожила свой запас боевых отравляющих веществ.

"В то же время складывается парадоксальная ситуация, когда США — один из ключевых участников КЗХО, в свое время настоявший на принятии глобального юридического обязательства уничтожить химоружие до 2007 года, сегодня сохраняет крупнейший в мире арсенал этого ОМУ, и перспективы его ликвидации остаются туманными. Параллельно Вашингтон, цитируя специалистов по фейковым сенсациям, типа полностью дискредитированных "Белых касок", выдвигает абсурдные претензии к правительству Сирии, которое в сложнейших условиях борьбы с международным терроризмом уничтожило свои запасы химоружия под строжайшим международным контролем в ответ на совместную инициативу Москвы и Вашингтона и продолжает сотрудничать с секретариатом ОЗХО", — добавил министр.

Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.

С похожими обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия он заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>