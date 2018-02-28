Провокации боевиков мешают урегулированию в Восточной Гуте, заявил Песков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Провокации террористов в Восточной Гуте в Сирии пока не дают возможности должным образом урегулировать ситуацию, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия во исполнение принятой накануне резолюции делает все возможное для обеспечения соответствующих гуманитарных пауз и для разблокирования ситуации в Восточной Гуте. Тем не менее, провокации, которые продолжаются со стороны террористов, к сожалению, пока не дают возможности должным образом эту ситуацию урегулировать", — сказал Песков.