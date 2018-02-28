Россия призвала направить миссию ООН и МККК для оценки ситуации в Ракке

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Москва призывает срочно направить миссию ООН и МККК для оценки ситуации в сирийской Ракке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Необходимо также срочно направить миссию ООН и МККК для оценки ситуации в Ракке, которую коалиция разбомбила и оставила на произвол судьбы – с необезвреженными минными полями и полностью разрушенной инфраструктурой", — заявил он.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил на базе ООН и под её руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в сирийской Ракке.