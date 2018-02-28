ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Россия призывает международную коалицию во главе с США предоставить гуманитарный доступ в контролируемые ею районы Сирии, включая лагерь беженцев "Рукбан" и всю территорию вокруг Ат-Танфа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Призываем членов так называемой американской коалиции предоставить аналогичный гуманитарный доступ в контролируемые ею районы Сирии, включая лагерь беженцев "Рукбан" и всю территорию вокруг Ат-Танфа", — сказал он.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.

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