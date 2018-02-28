Боевики препятствуют выходу мирных жителей из Восточной Гуты, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте в Сирии препятствуют доставке помощи в этот район и выходу мирных жителей, продолжая обстреливать Дамаск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тяжелейший гуманитарный кризис переживает сегодня народ Сирии. Резолюция СБ ООН 2401 создала рамки для согласования всеми сторонами условий облегчения участи гражданского населения на всей территории страны. Россия вместе с правительством САР уже сейчас объявила о создании гуманитарных коридоров в Восточной Гуте. Дело – за засевшими там боевиками и их спонсорами, которые пока препятствуют доставке помощи и эвакуации желающих граждан из этого района, продолжая обстреливать Дамаск", — сказал он, выступая на сессии Совета по правам человека в Женеве.

Пригород Дамаска, Восточная Гута, остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш Аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат-ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели из-за участившихся обстрелов Дамаска со стороны незаконных вооруженных формирований, в ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненных. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Террористическая организация, запрещенная в России