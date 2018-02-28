Турция обвинила США в искажении решения Совбеза ООН по Сирии

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Заявление официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт по поводу операции турецкой армии в сирийском Африне искажает суть резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

Науэрт накануне заявила, что "Турции следует еще раз внимательно прочитать резолюцию СБ ООН" о 30-дневном перемирие на территории всей Сирии, имея в виду продолжающуюся турецкую операцию в сирийском Африне.

Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против террористических организаций "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и "Аль-Каида"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

"Заявления пресс-секретаря госдепа США о том, что Турции необходимо "внимательно прочитать" решение СБ ООН, лишено основания и показывает, что она не поняла точку приложения этого решения или же имеет желание его исказить. Нужно избегать заявлений, которые, искажая суть решения СБ ООН, направленного на защиту мирных жителей, представляют это решение как защиту террористов", — заявил Аксой.

"Среди регионов Сирии, вызывающих беспокойство в связи с гуманитарной ситуацией, Африн не значится. Это не тот регион, где не происходит разделения мирных жителей и террористов, как говорится в резолюции Совбеза ООН. Там ведется борьба с террористическими организациями, которая имеет целью обеспечить территориальную целостность Сирии и национальную безопасность Турции", — отметил Аксой.

Анкара предлагает США "вместо того, чтобы делать заявления, поддерживающие террористов, сконцентрироваться на усилиях по прекращению атак сирийского режима на невинных мирных жителей", говорится в заявлении представителя МИД Турции.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг уточнял, что резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии не повлияет на операцию в Африне, так как она "проводится против террористов".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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