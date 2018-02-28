Рябков прокомментировал ситуацию с введением гуманитарных пауз в Сирии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Противостоящие правительству Сирии боевики и те, кто их поддерживают, создают препятствия при реализации решения о введении гуманитарных пауз в Восточной Гуте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По решению президента РФ была введена гуманитарная пауза на определённый период. Проблемы, связанные с реализацией этого замысла и этого решения создают, во-первых, противостоящие правительству боевики, в том числе, террористические структуры, которые прямо упомянуты в резолюции 2401, как неподлежащие никаким "исключениям", с точки зрения их пригодности в качестве законных целей и объектов контртеррористической операции", — сказал Рябков.

По словам Рябкова, "за этим стоят также силы, которые поддерживают антиправительственную оппозицию в Сирии".

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 (10.00 — 15.00 мск) в Восточной Гуте, по поручению президента России Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры*", "Аль-Каиды"* и тех, кто связан с этими террористическими структурами.

Новая пятичасовая гуманитарная пауза, призванная создать условия для выхода мирного населения из Восточной Гуты, вступает в силу в этом пригороде Дамаска в среду утром. Первая гумпауза 27 февраля была сорвана боевиками, так и не прекратившими минометные обстрелы.

Российская сторона заявила, что сроки гуманитарной паузы будут зависеть от поведения вооруженных группировок, которые, при должном воздействии на них стороны Запада, должны подтвердить на практике заявления о готовности выполнять требования резолюции СБ ООН о перемирии.