ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Межпарламентский союз (МПС) готов оказать помощь в создании новой конституции Сирии для обеспечения инклюзивности процесса, заявил РИА Новости генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.
Чунгонг добавил, что МПС в настоящее время проводит работу со всеми игроками сирийского конфликта и намерен продолжать и далее вносить вклад в процесс урегулирования.
В конце января в Сочи состоялся Конгресс национального диалога Сирии, по итогам которого было принято решение о формировании конституционной комиссии. Ее состав должен быть определен спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, который заявил, что выберет порядка 40 человек из 150 кандидатов, представленных Россией, Турцией и Ираном как странами-гарантами. Де Мистура подчеркнул, что в конституционную комиссию войдут также те люди, которые не присутствовали на конференции в Сочи.
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