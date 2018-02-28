ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Межпарламентский союз (МПС) готов оказать помощь в создании новой конституции Сирии для обеспечения инклюзивности процесса, заявил РИА Новости генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.

"Если МПС позовут для оказания помощи в процессе создания конституции, то мы будет готовы предоставить наш экспертный уровень. Потому что для нас крайне важно, чтобы любой правомерный конституционный процесс был максимально инклюзивным. Как глобальная организация парламентов, у нас очень важная роль — сделать так, чтобы любой парламентский институт, который работает или будет работать в Сирии, был сильным институтом, представляющим волю народа и действующим в интересах всего сообщества, а не только одной группы сирийцев", — сказал он "на полях" 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Чунгонг добавил, что МПС в настоящее время проводит работу со всеми игроками сирийского конфликта и намерен продолжать и далее вносить вклад в процесс урегулирования.

В конце января в Сочи состоялся Конгресс национального диалога Сирии, по итогам которого было принято решение о формировании конституционной комиссии. Ее состав должен быть определен спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, который заявил, что выберет порядка 40 человек из 150 кандидатов, представленных Россией, Турцией и Ираном как странами-гарантами. Де Мистура подчеркнул, что в конституционную комиссию войдут также те люди, которые не присутствовали на конференции в Сочи.

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