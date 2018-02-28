Межпарламентский союз намерен направить группу парламентариев в Сирию

ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Межпарламентский союз (МПС) планирует в ближайшее время отправить в Сирию делегацию, как только позволит ситуация с безопасностью, заявил РИА Новости генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.

"Я лично уже ездил в Сирию и встречался с парламентариями в Дамаске. В настоящее время есть также планы об отправке рабочей группы в Сирию для встречи со всеми участниками (урегулирования – ред.). Это инклюзивный процесс, и мы хотим поговорить со всеми, кто может внести свой вклад в решение кризиса", — сказал он "на полях" 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Чунгонг подчеркнул, что визит состоится сразу же, как только позволят условия по безопасности.

"И мы надеемся, что для этого очень скоро будут созданы условия", — добавил он.

Ранее МПС создал рабочую группу по Сирии, председателем которой был утвержден глава международного комитета Совфеда, вице-президент МПС Константин Косачев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Ранее было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование в Сирии.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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