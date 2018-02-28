Межпарламентский союз намерен направить группу парламентариев в Сирию

ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Межпарламентский союз (МПС) планирует в ближайшее время отправить в Сирию делегацию, как только позволит ситуация с безопасностью, заявил РИА Новости генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.
Чунгонг подчеркнул, что визит состоится сразу же, как только позволят условия по безопасности.
"И мы надеемся, что для этого очень скоро будут созданы условия", — добавил он.
Ранее МПС создал рабочую группу по Сирии, председателем которой был утвержден глава международного комитета Совфеда, вице-президент МПС Константин Косачев.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Ранее было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование в Сирии.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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