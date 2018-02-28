В Британии рассказали об ожиданиях от заседания Совбеза ООН по Сирии

ООН, 27 фев — РИА Новости. Великобритания ожидает, что на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН в среду Россия расскажет о выполнении резолюции Совбеза по гуманитарной паузе в Сирии, сообщил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Совет Безопасности ООН в среду проведет регулярное заседание по гуманитарной ситуации в Сирии. С докладом выступит замгенсека ООН по гуманитарным операциям. Аллен сообщил, что Великобритания также запросила, чтобы с докладом выступил представитель департамента ООН по политическим вопросам, "чтобы понять, что происходит, соблюдают ли люди (резолюцию)".

"На мой взгляд, они не соблюдают. А также (чтобы) спросить всех за столом СБ ООН почему это происходит. Обязанность каждого члена Совета Безопасности — выполнять резолюции, которые мы принимаем. И это серьезный вопрос, на который должна ответить Россия: чего она может достичь вместе со своим сирийским союзником, а чего не может. Это будет в центре внимания встречи, в результате которой мы обсудим, что еще можем сделать", — сказал Аллен журналистам в ООН.

Накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон поручил британской миссии ООН инициировать встречу Совета Безопасности всемирной организации по Сирии в связи с ситуацией в Восточной Гуте.

Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы дать возможность безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

* Запрещенные в России террористические организации