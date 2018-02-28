В Дамаске в результате минометного обстрела погиб один человек

ДАМАСК, 28 фев — РИА Новости. Района Дувейлия в центре Дамаска подвергся минометному обстрелу, один человек погиб и пятеро получили ранения, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции.

"Один погиб и пятеро ранено в результате обстрела террористами района Дувейлия", — говорится в сообщении.

Террористы продолжают вести минометный и ракетный обстрел центральных и спальных кварталов Дамаска. За минувшие сутки на сирийскую столицу обрушились более 20 минометных снарядов. Во вторник днем в квартале Джарамана на окраине дамаска в результате обстрела боевиков ранения получили шесть человек.