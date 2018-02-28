США выразили заинтересованность в сотрудничестве с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США заинтересованы в создании в Сирии зон деэскалации вместе с Россией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Договоренность о создании зоны деэскалации в районе населенного пункта Эт-Танф в Сирии была достигнута в июле по итогам встречи президентов России и США (до этого согласие было получено от Иордании). Позднее на встрече в ноябре президенты подтвердили, что договоренности по поводу этой зоны соблюдаются.
Российские военные и МИД периодически обвиняют США в том, что на подконтрольной и фактически оккупированной ими территории они готовят членов бывших террористических групп, которых хотят использовать для раздела Сирии.
Помимо территории в районе Ат-Танф американские военные действуют на севере и северо-востоке страны по левую сторону от реки Евфрат. Однако никаких зон деэскалации в этом районе Сирии нет.
* Запрещенная в России террористическая организация
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