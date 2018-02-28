США выразили заинтересованность в сотрудничестве с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США заинтересованы в создании в Сирии зон деэскалации вместе с Россией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я бы вернулась к перемирию на юго-западе Сирии, где США, Иордания и Россия успешно работают вместе над перемирием, и оно действует с июля прошлого года. Это было бы хорошо, если бы использовалось как модель в других частях Сирии. Это то, чего мы пытаемся добиться", — сказал Науэрт.

Договоренность о создании зоны деэскалации в районе населенного пункта Эт-Танф в Сирии была достигнута в июле по итогам встречи президентов России и США (до этого согласие было получено от Иордании). Позднее на встрече в ноябре президенты подтвердили, что договоренности по поводу этой зоны соблюдаются.

Фактически данная территория находится под контролем США и их союзников из сирийской группировки "Джейш Магавир ас-Саура". По официальным заявлениям Вашингтона, американские инструкторы оказывают помощь этой группировке в целях борьбы с террористами из "Исламского государства"*. Однако никаких боевых действий против ИГ* в этом районе, даже по данным Пентагона, не ведется. При этом доступ на эту территорию для правительственных и близких к ним сил закрыт – в случае попыток проникновения США открывают огонь.

Российские военные и МИД периодически обвиняют США в том, что на подконтрольной и фактически оккупированной ими территории они готовят членов бывших террористических групп, которых хотят использовать для раздела Сирии.

Помимо территории в районе Ат-Танф американские военные действуют на севере и северо-востоке страны по левую сторону от реки Евфрат. Однако никаких зон деэскалации в этом районе Сирии нет.

* Запрещенная в России террористическая организация