МККК считает пятичасовую гумпаузу в Восточной Гуте недостаточной

ЖЕНЕВА, 27 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста считает недостаточной гуманитарную паузу в 5 часов для доставки помощи в Восточную Гуту, говорится в распространенном во вторник заявлении регионального директора МККК по Ближнему Востоку Роберта Мардини.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.

"Невозможно провести гуманитарный конвой за пять часов. У нас богатый опыт доставки помощи через границу боевых действий в Сирии, и мы знаем, что только прохождение чекпоинтов может занять целый день, несмотря на ранее достигнутые всеми сторонами договоренности. Затем надо разгрузить товар. И в прошлом мы могли провести ночь в каком-то месте, несмотря на риски в области безопасности для нас самих, потому что другого способа доставить помощь не было", — заявил он.

Ранее официальный представитель МККК Йоланда Жакеме заявила РИА Новости, что комитет в настоящее время ожидает разрешений ото всех сторон на доставку гуманитарной помощи в Восточную Гуту. А также готов оказать содействие в проведении эвакуации из Восточной Гуты, если будет обеспечена безопасность людей, учтено их свободное желание покинуть район, а также предоставлено место, куда они направятся.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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