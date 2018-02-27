В Восточной Гуте во время гумпаузы произошли два минометных обстрела

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сирийские боевики во вторник произвели два минометных обстрела гумкоридора для воспрепятствования выхода мирных жителей из Восточной Гуты, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Вынужден констатировать, что боевиками предприняты запретительные меры для воспрепятствования выхода гражданских лиц из Восточной Гуты в районах н. п. Телль Эль-Курди, Хараста Эль-Басаль, Замалька, Эль-Каса, Джисрейн и Хазрама", — заявил он.

Так, отметил Евтушенко, во время действия гуманитарной паузы из района между Харастой и Думой с 11.45 до 12.25 боевики произвели два минометных обстрела гуманитарного коридора. Мины разорвались в 500 метрах от пункта пропуска.

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