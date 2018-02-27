Перемирие в Восточной Гуте: боевики продолжают обстрелы

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Вступившая в силу с утра 27 февраля первая пятичасовая гуманитарная пауза в Восточной Гуте, призванная создать условия для выхода мирного населения из этого пригорода Дамаска, была фактически сорвана террористами, которые не прекратили обстрелы, как того требует резолюция СБ ООН. Российская сторона заявила о намерении продолжить работу по реализации договоренностей о перемирии, вновь призвав Запад, имеющий влияние на боевиков, принудить их выполнить согласованные в ООН условия прекращения огня.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

Поставить боевиков на паузу



Восточная Гута остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

Гуманитарная пауза вступила во вторник в действие в Восточной Гуте без задержки. В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с его пригородом.

Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивала российская военная полиция и военнослужащие армии Сирии. В поселении Аль-Дувейр около гуманитарного коридора был развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии, со своей стороны, гарантировал безопасность всем мирным жителям, больным и раненым, готовым покинуть Восточную Гуту.

Но уже примерно через полтора часа стало ясно, что засевшие в Восточной Гуте боевики не намерены выполнять условия перемирия.

По словам начальника группы контроля зоны деэскалации №3 Восточной Гуты генерала Виктора Панькова, мирные жители не смогли покинуть пригород из-за интенсивных минометных обстрелов гуманитарного коридора в Вафидине. При этом сирийские правительственные войска с 9 утра местного времени прекратили огонь и не отвечали на обстрелы, соблюдая режим тишины в установленный период времени.

"Действующие в Восточной Гуте незаконные вооруженные формирования, такие как "Джебхат ан-Нусра", "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Файлак ар-Рахман" и другие, препятствуют выходу из зоны боевых действий мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей, удерживая их в качестве заложников", — заявил представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

По данным агентства SANA со ссылкой на источник в руководстве полиции города, в результате минометного обстрела со стороны боевиков в Восточной Гуте на фоне вступившего в действие перемирия пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.

По истечении пятичасовой паузы в Центре по примирению заявили, что ни один мирный житель так и не смог покинуть район, поскольку боевики никого не выпускают, обстановка остается сложной. При этом провокации со стороны боевиков продолжались на протяжении пяти часов с периодичностью в 30 минут.

Выполнение резолюции будет продолжено



На фоне этих сообщений из Восточной Гуты глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал во вторник, что ситуация в Сирии пока далека от достижения всеобъемлющего перемирия.

"Что касается гуманитарной ситуации в различных частях Сирии, здесь… картина не столь благостная. По Восточной Гуте вы знаете нашу позицию, действительно мы поддержали резолюцию об объявлении прекращения боевых действий с участием всех сторон, с тем чтобы такое прекращение было всеобъемлющим по всей территории Сирии… Понятно, что пока мы далеки еще от этого", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Лавров подчеркнул, что резолюция 2401 требует от всех, кто осадил населенные пункты, снять осаду и с Восточной Гуты, и с шиитских анклавов Фуйа и Кефрайа, и обеспечить доставку гуманитарной помощи, медикаментов, не препятствовать выходу мирного населения. Он также прокомментировал заявления о том, что три группировки из Восточной Гуты обратились в ООН с письмом о поддержке резолюции о перемирии в Сирии.

"Мы проверим на практике, насколько заверения трех незаконных вооруженных формирований, которые якобы дистанцируются от "Джебхат-ан-Нусры" в Восточной Гуте, в готовности выполнять резолюцию 2401 соответствуют их истинным намерениям", — сказал Лавров.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте будут зависеть от поведения террористических группировок.

"Это зависит от того, как поведут себя террористические группировки, зависит от того, будут ли они вести огонь, будут ли дальше продолжаться провокации с их стороны. Это зависит, главным образом, вот от этих факторов", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности продления сроков гуманитарной паузы.

При этом он подчеркнул, что Россия работает и будет целенаправленно работать над реализацией резолюции СБ ООН по Восточной Гуте, однако в Кремле сожалеют, что визави РФ игнорируют бесчинства укрывающихся там террористов.

"Россия, безусловно, продолжит целенаправленную работу по реализации согласованной и принятой резолюции Совбеза и, конечно же, отстаивание своих позиций", — заявил Песков в ответ на вопрос, есть ли у Кремля ощущение, что Москву хотят сделать ответственной за конфликт в Восточной Гуте, и как российские власти будут реагировать на такие попытки.

По его словам, операция по перемирию, которая проходит в Восточной Гуте, рассматривается Россией как идущая в русле резолюции СБ ООН.

* Террористические организации, запрещенные в России

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