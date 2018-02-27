Железняк рассказал, с чем связаны обстрелы гумкоридора в Восточной Гуте

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Обстрелы террористами открытого российскими военными гуманитарного коридора в Восточной Гуте связаны с политикой внешних сил, которые не заинтересованы в установлении мира в Сирии, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил журналистам, что первая "гуманитарная пауза" в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками. Ни один мирный житель не смог покинуть район, при этом ВС Сирии соблюдают перемирие и не реагируют на провокации.

"Активизация террористов, которые пытаются вновь объединить свои усилия, стала следствием опасной политики внешних сил во главе с американскими ястребами, которые не заинтересованы в единстве и мире на земле Сирии… Вашингтону следует понимать, что ему также придется нести ответственность за новые жертвы среди мирных граждан, гибнущих от рук бандитов", — заявил Железняк, слова которого приводит его пресс-служба.

Парламентарий считает, что позиция Вашингтона мешает процессу мирного урегулирования сирийского кризиса.

"Это попытка помешать процессу мирного урегулирования, насильно сохранить влияние и присутствие в Сирии при отсутствии согласия со стороны официальных властей и в нарушение международного права, включая резолюции Совбеза ООН", — сказал депутат.

Он также добавил, что террористы сделали местных жителей заложниками и боятся лишиться этого живого щита. "Людоедская сущность действий террористов, засевших в Восточной Гуте и обстреливающих открытый российскими военными гуманитарный коридор, очевидна", — подчеркнул Железняк.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.