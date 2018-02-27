Лавров напомнил о пункте о выходе жителей Восточной Гуты в резолюции СБ ООН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Утверждения боевиков, что в решениях СБ ООН по Сирии нет пункта о выходе мирных жителей из Восточной Гуты, не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Позволю себе не согласиться с утверждением группировки "Джейш Аль-Ислам"* (запрещена в РФ – ред.) о том, что резолюция 2401 не позволяет выпускать мирных жителей из Восточной Гуты и поэтому они, принимая российское предложение о 5-часовых гуманитарных паузах ежедневно, не позволяют мирным жителям, которые хотят это, уйти из Восточной Гуты. Если мне не изменяет память, десятый пункт резолюции 2401 перечисляет требования ко всем, кто осадил населенные пункты, требование осаду снять и с Восточной Гуты, и с шиитских анклавов Фуйа и Кефрайа и требуется от всех, кто осаду осуществляет, обеспечить доставку гуманитарной помощи, доставку медикаментов и не препятствовать тем, кто хочет добровольно покинуть эти районы, включая Восточную Гуту", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жаном-Ивом ле Дрианом.

"Поэтому то, что "Джейш Аль-Ислам"* такую позицию занимает, наводит на мысль, насколько она была искренна, когда сообщала в СБ ООН о готовности выполнять резолюцию 2401", — добавил министр.

Пригород Дамаска, Восточная Гута, остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш Аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели из-за участившихся обстрелов Дамаска со стороны незаконных вооруженных формирований, в ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненных. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

