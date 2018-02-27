В ООН представят доклад по правам человека в Сирии

ЖЕНЕВА, 27 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый доклад независимой комиссии по расследованию в Сирии, который представят в ходе 37-й сессии Совета ООН по правам человека, будет включать в себя рассмотрение ситуации в сирийском Африне после начала военной операции Турции в этом районе, сообщил РИА Новости официальный представитель СПЧ ООН Роландо Гомез.

"В докладе рассматривается ситуация с правами человека в Сирии за период с июля 2017 года до конца января 2018 года. В него попадает также начало военной операции Турции в Африне", — сказал он.

Гомез добавил, что во время устного дополнения к докладу, которое запланировано на 13 марта, Комиссия по расследованию также рассмотрит недавние события в Восточной Гуте, включая применение режима прекращения огня.

Военная операция Турции в сирийском Африне "Оливковая ветвь" официально началась 20 января. Цель операции — вытеснение курдских вооружённых формирований из района Африн и создание буферной зоны на границе Турции и Сирии.

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