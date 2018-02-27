В ОЗХО заявили, что изучают все заявления о применении химоружия

БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что изучает все заявления о применении оружия, в том числе недавние, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Технический секретариат ОЗХО продолжает изучать все заслуживающие доверия заявления об использовании химического оружия, о которых сообщили СМИ и другие источники, включая самые недавние заявления", — заявили в пресс-службе в ответ на просьбу подтвердить расследование заявлений о химатаках в Восточной Гуте.
В организации отметили, что "доклад Миссии по установлению фактов о (сделанных) заключениях будет представлен на рассмотрение стран-членов ОЗХО".
При этом в ответе пресс-службы не упоминается ни Сирия, ни какой-либо из регионов страны.
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