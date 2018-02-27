Париж призвал создать механизм контроля над прекращением огня в Сирии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Париж призывает создать механизм контроля за прекращением огня в Сирии, заявил глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан.
"Мы хотели бы создать механизм контроля за перемирием, чтобы следить, соблюдают ли все стороны положения", — заявил ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Пригород Дамаска, Восточная Гута, остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш Аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели из-за участившихся обстрелов Дамаска со стороны незаконных вооруженных формирований, в ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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