МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Оппозиционная "Сирийская свободная армия" направила в ООН письмо, в котором заявила о готовности вывести боевиков террористических группировок из Восточной Гуты в течение 15 дней с момента введения перемирия.

"Мы заявляем о полной готовности вывести боевиков группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра"* и "Аль-Каиды"*, а также тех, кто имеет к ним отношение, из Восточной Гуты в течение 15 дней с момента вступления перемирия в силу", — говорится в заявлении боевиков, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Сирийская свободная армия" также заявила о стремлении "к реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности, главным образом резолюции 2401 (2018 год)".

Кроме того группировка потребовала, чтобы ООН, в свою очередь, "позволила тяжелораненым получить доступ к медицинским пунктам и больницам в соседних странах", а также обеспечила гарантию того, что они, а также их сопровождающие "никогда не подвергнутся публичному разоблачению" и "не будут задержаны или взяты в плен, в случае если они будут получать медицинское обслуживание в больницах Дамаска".

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории России

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