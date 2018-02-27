Российские парламентарии планируют поездку в Сирию

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Поездка парламентариев РФ в Сирию планируется, но конкретных сроков нет, заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы не планируем пока конкретных сроков, но я надеюсь, что мы постараемся это сделать", — сказал Гаврилов журналистам.

"Да, планируется", — ответил он на вопрос, планируют ли парламентарии поездку в Сирию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

