В российском Центре по примирению рассказали о ситуации в Восточной Гуте

ДАМАСК, 27 фев — РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии гарантирует безопасность всем мирным жителям, больным и раненым, готовым покинуть Восточную Гуту, сообщил журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-майор Владимир Золотухин.

"С подконтрольной НВФ территории продолжаются обстрелы Дамаска. Только за последние сутки из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 22 мины и реактивных снаряда. Но, несмотря на провокации, сирийские правительственные войска с 9 утра местного времени прекратили огонь и не отвечают на обстрелы, соблюдая режим тишины в установленный период времени. Российский центр по примирению враждующих сторон гарантирует безопасность всем мирным жителям, больным и раненым, готовым покинуть Восточную Гуту и призывает вооруженные группировки прекратить огонь и не препятствовать эвакуации населения", — сказал Золотухин.

Он отметил, что Российским центром по примирению совместно с сирийскими государственными структурами выполнены обещания по организации "гуманитарной паузы". Для обеспечения выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты создан гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайам Аль-Вафидин.

До населения доводится порядок выхода из Восточной Гуты. Для этого специально разработаны и распространены информационные листы, в которых указана вся необходимая информация. Кроме того, данная информация доводится через СМИ, интернет, звуковещательные установки, рассылается в виде sms.

"Вместе с тем, действующие в Восточной Гуте незаконные вооруженные формирования, такие как "Джебхат ан-Нусра"*, "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Файлак ар-Рахман"* и другие, препятствуют выходу из зоны боевых действий мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей, удерживая их в качестве заложников", — генерал-майор.

*Террористическая организация, запрещенная в России