В Госдуме рассказали о срыве поездки депутатов в Сирию

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Депутаты Госдумы планировали посетить Сирию с гуманитарной миссией в конце февраля, но поездка была сорвана, заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Наша поездка в Сирию была сорвана так же, как наши предшествующие поездки были успешны ввиду гуманитарной направленности", — заявил Гаврилов в ходе пресс-конференции "Итоги официального визита нашей делегации в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке".

Парламентарии сообщил, что поездка планировалась на 18 — 21 февраля.

"Начали наноситься удары по центрам гуманитарных миссий… в этой связи большая гуманитарная миссия с участием депутатов Госдумы оказалась под рисками нападения", — добавил он.

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