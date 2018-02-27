В Анкаре опровергли заявление Пентагона о проведении переговоров по Африну

АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Алёна Палажченко. МИД Турции опроверг заявление Минобороны США о том, что Анкара и Вашингтон ведут переговоры о деэскалации в сирийском Африне, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

Накануне представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй заявил, что США и Турция ведут дипломатические обсуждения о вариантах деэскалации в сирийском Африне.

"Утверждения о том, что, как заявил вчера пресс-секретарь Минобороны США, Турция и США ведут переговоры о вариантах деэскалации в сирийском Африне, не соответствуют действительности. Турция не ведет никакого дипломатического переговорного процесса с США по поводу Африна", — говорится в заявлении Аксоя.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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