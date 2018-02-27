В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 16 нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.
Добавляется, что в течение суток подписано 11 соглашений о присоединении населенных пунктов в провинциях Идлиб, Хама и Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2407. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось, их 234.
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