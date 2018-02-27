Трамп в последнее время не обсуждал с Путиным Сирию, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп в последнее время не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Сандерс спросили, был ли телефонный разговор двух лидеров о ситуации в Сирии в последние дни. "Я не знаю о каких-либо разговорах, не думаю, чтобы что-либо подобное имело место", — сказала пресс-секретарь президента.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00.