США "до определенной степени" поддержат дипломатические усилия в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Пентагон готов поддержать дипломатические усилия госдепартамента по разрешению политического конфликта в Сирии, заявил представитель американского оборонного ведомства Роб Мэннинг.
"Соединенные Штаты поддержат дипломатические усилия государственного департамента США по облегчению процесса, нацеленного на завершение сирийского конфликта. Минобороны собирается поддержать усилия госдепартамента в обеспечении усилий под эгидой ООН в разрешении этого конфликта", — сказал он.
Уточнив, что имеется в виду поддержка до "степени, необходимой, чтобы достигнуть дипломатических целей".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>