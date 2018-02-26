США "до определенной степени" поддержат дипломатические усилия в Сирии

Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия

Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Пентагон готов поддержать дипломатические усилия госдепартамента по разрешению политического конфликта в Сирии, заявил представитель американского оборонного ведомства Роб Мэннинг.

"Соединенные Штаты поддержат дипломатические усилия государственного департамента США по облегчению процесса, нацеленного на завершение сирийского конфликта. Минобороны собирается поддержать усилия госдепартамента в обеспечении усилий под эгидой ООН в разрешении этого конфликта", — сказал он.

Уточнив, что имеется в виду поддержка до "степени, необходимой, чтобы достигнуть дипломатических целей".

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