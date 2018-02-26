Террористы за неделю выпустили 228 мин из Восточной Гуты по Дамаску

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Группировка "Джейш аль-Ислам"* в Сирии продолжает минометные обстрелы Дамаска с подконтрольной территории, несмотря на заявления о примирении; террористы за неделю выпустили 228 мин и снарядов из Восточной Гуты по жилым кварталам города, погибли 4 человека, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Несмотря на заявления группировки "Джейш аль-Ислам"* о примирении, с подконтрольной ей территории продолжаются минометные обстрелы Дамаска. За последнюю неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 228 мин и снарядов. Погибло четыре человека, ранено более 50, из них 16 детей", — сообщил он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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