Боевики удерживают сотни заложников в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 26 фев — РИА Новости. Обстановка в Восточной Гуте в Сирии продолжает обостряться, несмотря на принятую СБ ООН резолюцию о режиме прекращения огня; действующие в районе боевики удерживают сотни заложников, в том числе женщин и детей, а также не дают жителям выйти из анклава, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Несмотря на принятую Советом безопасности ООН резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии, обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться", — сказал он.

По данным Центра, действующие под единым командованием незаконные вооруженные формирования, среди которых "Джейш аль-Ислам", "Джебхат ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам"* и другие, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий.

"При этом они удерживают сотни заложников, в том числе женщин и детей, а также осуществляют репрессии в отношении мирного населения, не давая жителям выйти из данного анклава", — подчеркнул Евтушенко.

* Террористическая организация, запрещенная в России