Де Мистура готов возобновить женевские переговоры по Сирии, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 26 фев – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура готов возобновить в Женеве переговоры по сирийскому урегулированию, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура готов продолжить переговоры в Женеве и оппозиция готова вести переговоры прагматично, без предварительных условий. Международное сообщество объединилось на пути решения, которое изложено в резолюции ООН 2254, и Россия выразила желание добиться политического решения под эгидой ООН", — говорится в опубликованном на сайте британского МИД заявлении Джонсона.

По словам Джонсона, в настоящее время лишь президент Сирии Башар Асад "стоит на пути прогресса".

"Я призываю Россию использовать все ее влияние, чтобы усадить режим Асада за стол переговоров и сделать шаги навстречу миру, который так отчаянно нужен сирийскому народу", — добавил Джонсон.

Резолюция 2254 была принята Советом Безопасности ООН в 2015 году. Она призывает к прекращению вооруженного противостояния и политическому урегулированию в Сирии.

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