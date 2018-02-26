Россия предложила создать комиссию по оценке ситуации в Ракке

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия предлагает на базе ООН и под её руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в сирийской Ракке, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал, что из-за сложной гуманитарной ситуации в Ракке, в которой тяжелая эпидемиологическая обстановка, остается большое количество тел погибших, еще до конца не разобраны завалы, а в отдельных районах даже не начата эта работа в связи с большим количеством неразорвавшихся снарядов.

"Именно поэтому мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе Организации Объединенных Наций, под её руководством, международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации", — заявил он.

Шойгу добавил, что из-за сложной ситуации в Ракке там "не начаты работы ни по оказанию гуманитарной помощи, ни по восстановлению, поэтому туда не могут возвращаться люди".

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