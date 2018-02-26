Эрдоган заявил, что резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии не выполняется

АНКАРА, 26 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Резолюция СБ ООН о прекращении огня в Сирии не выполняется, Турция продолжит в связи с этим переговоры с РФ и Ираном.

"Совбез ООН вынес решение, но уже два дня оно не выполняется, и безжалостная стрельба продолжается. Мы несколько месяцев добиваемся эвакуации стариков и детей (из Восточной Гуты), но к нам не прислушиваются, их сдали на откуп режиму. Сегодня с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном по телефону мы со всех сторон обсудили этот вопрос, и я увидел, что он тоже обеспокоен. Мы будем следить за тем, чтобы перемирие соблюдалось. Будем продолжать по этой теме переговоры с президентами России и Ирана", — сказал Эрдоган журналистам в понедельник.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Первая версия проекта резолюции была распространена три недели назад делегациями Швеции и Кувейта.

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