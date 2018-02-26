Коалиция во главе с США опровергла сообщения об ударе по Дейр-эз-Зору

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США заявила, что не наносила ударов по сирийской провинции Дейр-эз-Зор за последние 72 часа, заявила РИА Новости пресс-служба коалиции.

"Коалиция не располагает данными о нанесении ударов 25 февраля 2018 года. Также нет информации о нанесении ударов за последние 72 часа по территории, о которой вы запрашивали сведения", — заявили в пресс-службе.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило о гибели 29 мирных жителей и десятках раненых в результате ударов коалиции по деревням в провинции Дейр-эз-Зор.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции Совета Безопасности ООН.

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