Коалиция во главе с США опровергла сообщения об ударе по Дейр-эз-Зору

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США заявила, что не наносила ударов по сирийской провинции Дейр-эз-Зор за последние 72 часа, заявила РИА Новости пресс-служба коалиции.
Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило о гибели 29 мирных жителей и десятках раненых в результате ударов коалиции по деревням в провинции Дейр-эз-Зор.
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции Совета Безопасности ООН.
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