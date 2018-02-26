ЕС ввел санкции против министров промышленности и информации Сирии

БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник ввел санкции против министров промышленности и информации Сирии в связи с их недавним назначением на правительственные должности, говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Совет 26 февраля добавил имена министра промышленности и министра информации правительства Сирии в список лиц, попавших под ограничительные меры ЕС против сирийского режима в связи с тяжестью ситуации в стране. Эти дополнения были сделаны, чтобы отразить недавние изменения состава правительства, поскольку оба министра были назначены в январе 2018 года", — сообщил Совет ЕС.

По его данным, теперь в санкционном списке против представителей сирийских властей и их приближенных значатся 257 человек, которых ЕС считает "ответственными за насильственные репрессии против гражданского населения в Сирии, получающими выгоду от режима или поддерживающими его, или же приближенными к таким лицам". Им запрещен въезд в Евросоюз, а их активы на территории ЕС заморожены. В списке также значатся 67 юридических лиц.