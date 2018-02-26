Замглавы МИД России встретился с лидером движения оппозиции Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Находящийся в Каире с рабочей поездкой специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой, сообщил сайт МИД РФ.

Было обсуждено развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в свете решений состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога с акцентом на продолжение усилий в целях скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, сообщил МИД.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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