В ТПП посчитали, в какую сумму обойдется восстановление экономики Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Восстановление экономики Сирии может потребовать от 200 до 500 миллиардов долларов, сообщил журналистам глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин на форуме "Российско-сирийское деловое сотрудничество – возможности и перспективы".

По его словам, сегодня предстоит наверстать упущенное за годы войны в Сирии, восстановить старые и установить новые деловые связи и двигаться в будущее. Он добавил, что у России и Сирии давние деловые связи, сотни и тысячи реализованных проектов, что является хорошей базой для дальнейшей работы.

"На восстановление сирийской экономики потребуется от 200 до 500 миллиардов долларов, приоритет при восстановлении экономики… отдается прежде всего российскому бизнесу. При поддержке извне можно будет достаточно быстро начать восстановление утраченного экономического потенциала страны", — уверен Катырин.

Председатель Сирийско-российского делового совета Самир Хассан в свою очередь отметил, что сейчас важно разработать систему финансовых расчетов, выстроить систему страхования бизнеса, решить вопрос прямого транспортного сообщения между странами и предусмотреть ряд визовых облегчений для предпринимателей.

Также на форуме замглавы МЭР РФ Алексей Груздев призвал заинтересованные банки подключаться к работе по развитию финансовой инфраструктуры между Россией и Сирией. По его словам, сейчас крайне важно развивать финансовую инфраструктуру, сопровождение сделок, прямых корреспондентских счетов.

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