Глава МИД Катара призвал Дамаск уважать резолюцию СБ ООН о прекращении огня

ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Катар призывает международное сообщество мобилизоваться для стабилизации ситуации в Восточной Гуте, Дамаск должен уважать резолюцию СБ ООН, заявил РИА Новости глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Мы поддерживаем введение режима прекращения огня (в Сирии) и режим (президента Сирии Башара) Асада должен уважать прекращение огня. Мы считаем, что люди в Восточной Гуте сильно настрадались, и международное сообщество должно мобилизироваться, чтобы прекратить эти преступления", — сказал он.

Аль Тани подчеркнул, что режим прекращения огня, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2401, распространяется также на Восточную Гуту.

Ранее постпред Сирии при женевском отделении ООН Хуссам Эддин Аала заявил РИА Новости, что Дамаск продолжит борьбу с международно запрещенными террористическими организации ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ) действующими на территории Сирии, в том числе в Восточной Гуте, так как операции простив этих группировок находятся все резолюции 2401.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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