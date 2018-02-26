Берлин ожидает, что Москва повлияет на Дамаск в вопросе прекращения огня

БЕРЛИН, 26 фев – РИА Новости. Германия ожидает, что Москва повлияет на Дамаск для прекращения боевых действий, но требование о перемирии адресовано всем сторонам конфликта, заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Могу повторить, что мы, конечно, ожидаем, что российский президент воздействует на своего союзника (президента Сирии Башара) Асада, чтобы прекратить продолжавшиеся в выходные боестолкновения полностью… Речь идет о том, чтобы получить возможность доставить гуманитарную помощь изолированному гражданскому населению и провести эвакуацию", — сказала Деммер, добавив, что требование о соблюдении перемирия "адресовано, разумеется, ко всем сторонам конфликта".

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Первая версия проекта резолюции была распространена три недели назад делегациями Швеции и Кувейта.

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