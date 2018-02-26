МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. США продолжат предпринимать попытки очернить Дамаск для реализации сценариев создания квазигосударств в Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"Попытки из такого рода источников, конечно же, будут продолжаться с единственной целью – очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях с тем, чтобы реализовывать последовательно те действия, которые уже мы наблюдаем в восточных районах Сирии, где США реализуют, как я убежден, сценарий создания квазигосударства, сценарий раскола Сирии", — заявил Лавров.

Среди источников, от которых, вероятно, будет поступать информация с такими целями, глава МИД РФ назвал Сирийскую обсерваторию по правам человека, расположенную в Лондоне, а также организацию "Белые каски".

"Мы будем на эту тему говорить и дальше с американцами и с их союзниками, которые так или иначе, входят в возглавляемую ими коалицию, и они должны все-таки объяснить, почему эти действия предпринимаются, несмотря на то, что резолюция (2401) о которой мы говорим, однозначно подтвердила необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Так что здесь, много возникает вопросов", — добавил министр.

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