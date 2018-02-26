Сирия продолжит борьбу с террористами, заявил постпред в ООН

ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Сирия продолжит боевые операции против террористов на своей территории, в том числе, в Восточной Гуте, Дамаск считает, что данные действия не попадают под резолюцию СБ ООН 2401, заявил РИА Новости постоянный представитель Сирии при женевском отделении ООН Хуссам Эддин Аала.

"Мы дали ясно понять, что эта резолюция действительна в отношении всей территории Сирии, в том числе в отношении Африна и тех территорий, на которых действуют США. Второй аспект заключается в том, что резолюция исключает действия против ДАИШ* (арабская аббревиатура "Исламского государства"*) и "Ан-Нусры"* (террористические группировки, запрещены в РФ) из вводимых ограничений, что означает, что операции против этих группировок не запрещены", — сказал он.

Постпред подчеркнул, что Сирия проводит против этих террористических группировок военные операции, в том числе, в Восточной Гуте, которые будут продолжены.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш и Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, выступая на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека, приветствовали принятие СБ ООН резолюции 2401, которая предполагает введение режима прекращения огня на всей территории Сирии сроком на 30 дней. Гутерреш и аль Хуссейн подчеркнули важность прекращения боевых действий в соответствии с данной резолюцией в первую очередь, в Восточной Гуте.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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