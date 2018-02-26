Минэкономразвития призвало банкиров налаживать сотрудничество с Сирией

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минэкономразвития РФ призывает заинтересованные банки подключаться к работе по развитию финансовой инфраструктуры между Россией и Сирией, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Груздев в кулуарах делового форума "Российско-сирийское деловое сотрудничество — возможности и перспективы".

"Контакты между правительственными структурами направлены на создание необходимых условий для развития бизнеса… мы здесь рассчитываем на вашу активность", — сказал Груздев, обращаясь к бизнесу.

"Крайне важно развивать финансовую инфраструктуру, сопрождение сделок, прямых корреспондентских счетов. В правительстве над этим работают, здесь мы призываем заинтересованные банки подключаться к этой работе", — продолжил Груздев.

Он выразил надежду, что развитие транспортного сообщения, логистики, портовой инфраструктуры будут способствовать вовлечению делового сообщества в сотрудничество между странами.

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