США ревнуют к успехам России на Ближнем Востоке, считают в Госдуме

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Заявления госдепартамента о якобы "провале" процесса мирного урегулирования сирийского конфликта на площадке в Астане демонстрируют ревность США к внешнеполитическим успехам России на Ближнем Востоке и говорят о намерениях Вашингтона сорвать переговорный процесс, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт сообщила, что Астанинский процесс по Сирии провалился из-за ситуации в Восточной Гуте.

"Высказывания официального представителя госдепа о якобы "провале" переговорного процесса в Астане наглядно демонстрируют нескрываемую ревность к внешнеполитическим успехам России на Ближнем Востоке и говорят о намерениях США сорвать переговорный процесс. Вашингтон не смущает международное признание, в том числе на уровне ООН, миротворческих усилий России и наших партнеров в Иране и Турции", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что при этом Россия, в отличие от США, взаимодействует с официальным Дамаском и стремится сохранить сирийскую государственность, чтобы защитить права и интересы народа Сирии.

"Позиция Вашингтона относительно урегулирования сирийского кризиса деструктивна и разрушительна. США пытаются наверстать утраченное уважение в регионе и создать любым способом центр своего влияния в этой ближневосточной стране, невзирая на отсутствие согласия со стороны официальных властей и нарушая международное право", — считает депутат.

Железняк убежден, что политика США в Сирии и "постоянные заигрывания с различными вооруженными бандами" провоцирует нестабильность в регионе в целом и подрывает процесс мирного урегулирования.

"Создание в сирийской Восточной Гуте так называемого единого центра руководства разрозненных террористических группировок и их постоянные обстрелы Дамаска — это следствие недальновидной и опасной политики внешних сил во главе с американскими ястребами, которые не желают единства и установления мира в Сирии. Все эти действия откровенно направлены на срыв сирийского диалога в любом формате", — заключил он.